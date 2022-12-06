Сборная Нидерландов арендовала яхту и устроила морскую прогулку в выходной в Катаре

Сборная Нидерландов провела выходной в Катаре на воде.

Команда вчера арендовала яхту и устроила морскую прогулку.

Футболисты, тренеры и персонал купались, ели, участвовали в водных активностях и отдыхали на палубе.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды сыграют с Аргентиной 9 декабря.

Фото: twitter.com/OnsOranje

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