Всего 1% игроков Винисиус принес 22 очка в Fantasy ЧМ-2022. У него гол+пас в 1/8 финала с Кореей

Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор забил и сделал голевой пас в матче 1/8 финала против Южной Кореи (4:1).

Такой результат принес 11 очков в fantasy-турнире по чемпионату мира-2022 игрокам, которые взяли Винисиуса в свою команду: пять баллов за гол, три – за ассист, два – за 60 минут на поле и одно – за сухой матч (его заменили на 72-й минуте, а бразильцы пропустили на 76-й).

Винисиус был в стартовом составе на 1/8 финала у 20,77% fantasy-менеджеров на Sports.ru (5153 человека), при этом только 1,08% (269 пользователей) сделали его капитаном своих команд – им бразилец принес 22 очка, поскольку баллы, набранные капитаном, удваиваются.

За один матч 1/8 финала Винисиус набрал больше fantasy-очков, чем за весь турнир до этого: у него было 6 баллов в игре с Сербией (бонус за голевой пас и сухой матч) и 4 очка в матче против Швейцарии (бонус за сухой и полный матч), игру третьего тура группового этапа с Камеруном он пропустил.

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