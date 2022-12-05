ФИФА открыла дело против Сербии за поведение игроков и фанатов во время матча со Швейцарией

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Сербии.

Причина – поведение игроков и болельщиков сербской сборной во время матча со сборной (2:3). не уточнила, какие инциденты привели к обвинениям.

Associated Press отмечает, что во время матча сербские болельщики оскорбляли уроженца Косово Джердана Шакири, выступающего за Швейцарию.

Кроме того, сербские футболисты активно возмущались решению судьи матча Фернандо Рапальини не использовать видеоповтор в моменте с возможным пенальти.

Также во время игры произошел конфликт и представителей сербской сборной.

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