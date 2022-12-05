Рубен Диаш сказал «#####» по-португальски после запрета использовать английский язык на пресс-конференции Португалии

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Рубен Диаш выругался в ответ на запрет общаться с журналистами по-английски.

На предматчевой пресс-конференции журналисты задавали вопросы на английском языке. 25-летний защитник «Манчестер Сити» начинал отвечать по-английски, но пресс-офицер ФИФА каждый раз останавливал его и просил перейти на португальский язык.

Осознав свою ошибку, Диаш сказал по-португальски foder, это аналог английского fuck («#####» – блин) и продолжил отвечать на вопросы журналистов уже на родном языке.

Арабский журналист спросил защитника португальцев, «огорчен ли он травмой Рияда Мареза, из-за которой он не сможет принять участие в завтрашней игре»?

«Мареза здесь нет, мой друг», – ответил Диаш по-английски.

Рияд Марез выступает за сборную Алжира, которая не попала на ЧМ-2022.

В 1/8 финала турнира в Катаре сборная Португалии сыграет со сборной Швейцарии. Матч состоится во вторник, 6 декабря.

Ранее сообщалось, что это пресс-атташе сборной Португалии запретил Рубену Диашу по-английски отвечать на пресс-конференции.

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