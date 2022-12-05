Пресс-атташе сборной Португалии запретил Рубену Диашу по-английски отвечать на пресс-конференции (ТАСС)

Пресс-атташе сборной не разрешает игрокам общаться с журналистами по-английски.

На предматчевой пресс-конференции в понедельник присутствовали главный тренер и защитник .

Журналистам, задававшим вопросы на английском языке, Диаш несколько раз пытался ответить по-английски, однако представитель пресс-службы каждый раз останавливал его, требуя говорить исключительно на португальском, сообщает ТАСС. Когда это произошло в третий раз, футболист развел руками и засмеялся.

Игроки и тренеры других сборных отвечают на вопросы на английском языке.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии сыграет со сборной . Матч состоится во вторник, 6 декабря.

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