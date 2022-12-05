Францию не оштрафовали за отказ Мбаппе от интервью после приза игроку матча на ЧМ-2022. ФИФА только предупредила FFF

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу ФИФА Федерация футбола Франции ЧМ-2022 Килиан Мбаппе алкоголь и спорт Футбол

Сборную Франции не накажут за отказы Килиана Мбаппе дать интервью.

На ЧМ-2022 нападающий французов дважды признавался лучшим игроком матча на групповом этапе – в играх против Австралии (4:1) и Дании (2:1). Оба раза игрок отказывался дать обязательное интервью после получения награды, так как не хотел рекламировать марку алкогольного напитка, спонсирующую вручение приза.

После матча с Польшей Мбаппе пообещал лично оплатить штраф, отметив, что Федерация футбола Франции (FFF) «не должна платить за личные решения».

По информации Le Parisien, игроку «ПСЖ» не придется платить, так как ФИФА не стала штрафовать FFF. Тем не менее французская федерация получила письмо с предупреждением.

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