Францию не оштрафовали за отказ Мбаппе от интервью после приза игроку матча на ЧМ-2022. ФИФА только предупредила FFF
Сборную Франции не накажут за отказы Килиана Мбаппе дать интервью.
На ЧМ-2022 нападающий французов дважды признавался лучшим игроком матча на групповом этапе – в играх против Австралии (4:1) и Дании (2:1). Оба раза игрок отказывался дать обязательное интервью после получения награды, так как не хотел рекламировать марку алкогольного напитка, спонсирующую вручение приза.
После матча с Польшей Мбаппе пообещал лично оплатить штраф, отметив, что Федерация футбола Франции (FFF) «не должна платить за личные решения».
По информации Le Parisien, игроку «ПСЖ» не придется платить, так как ФИФА не стала штрафовать FFF. Тем не менее французская федерация получила письмо с предупреждением.
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