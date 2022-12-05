Францию не оштрафовали за отказ Мбаппе от интервью после приза игроку матча на ЧМ-2022. ФИФА только предупредила FFF

Сборную Франции не накажут за отказы дать интервью.

На ЧМ-2022 нападающий французов дважды признавался лучшим игроком матча на групповом этапе – в играх против Австралии (4:1) и Дании (2:1). Оба раза игрок отказывался дать обязательное интервью после получения награды, так как не хотел рекламировать марку алкогольного напитка, спонсирующую вручение приза.

После матча с Польшей Мбаппе пообещал лично оплатить штраф, отметив, что футбола Франции (FFF) «не должна платить за личные решения».

По информации Le Parisien, игроку не придется платить, так как не стала штрафовать FFF. Тем не менее французская федерация получила письмо с предупреждением.

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