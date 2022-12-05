Ашраф Хакими: «Африканские сборные уважают чуть меньше. В Африке есть отличные игроки, которые заслуживают большего уважения»

считает, что африканские сборные заслуживают большего уважения.

– Марокко хочет войти в историю, чего мы и добиваемся, и изменить менталитет арабского мира, заявив, что, арабские команды могут творить великие дела. Мы делаем это, особенно на чемпионате мира.

– Вы замечаете пренебрежение?

– Не знаю, пренебрежение ли это, но африканские сборные уважают чуть меньше. В Африке есть отличные игроки, которые заслуживают немного большего уважения, похвалы за свою работу и усилия, приложенные для того, чего они достигли.

Я очень рад, что африканские команды добились больших успехов, потому что это открыло дверь для тех, кто был позади. Теперь мы открываем ее для других, – сказал защитник сборной Марокко и .

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