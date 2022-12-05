Аспиликуэта о матче с Марокко: «Испания воодушевлена, у нас большие амбиции. Мы одни из немногих на ЧМ, кто выглядит командой»
Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча против Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.
«Мы должны оценить, где находимся, принять это и сделать все, чтобы победить. У команды большие амбиции, мы хотим провести хороший матч против Марокко и выйти в четвертьфинал.
Теперь мы должны показать, на что способны. Мы очень воодушевлены. Все воспринимали отборочный этап как должное, но Италия не квалифицировалась, Португалия отправилась в стыки... Когда нам сказали, что Коста-Рика забила [Германии] и мы можем вылететь, я действительно испугался.
Мы – одна из немногих сборных, которые действительно выглядят как команды, и все благодаря ежедневной работе над моделью игры и командным духом», – сказал защитник «Челси» и сборной Испании в интервью Cadena Ser.
В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Испании сыграет против Марокко. Матч пройдет во вторник, 6 декабря.
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