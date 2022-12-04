Только у Англии нет карточек на ЧМ-2022. Команда Саутгейта провела 4 матча

Футболисты сборной Англии не получили ни одной карточки на ЧМ-2022.

Команда Гарета Саутгейта провела на турнире в Катаре четыре матча: с Ираном (6:2), США (0:0), Уэльсом (3:0) и Сенегалом (3:0). Ни в одной из них у нее не было ни предупреждений, ни удалений.

Из всех участников ЧМ-2022 Англия – единственная команда без желтых и красных карточек. У Испании есть одна желтая, у остальных – минимум две.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ