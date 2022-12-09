Нидерланды — Аргентина, 09.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

В матче четвертьфинала Чемпионата мира в Катаре сыграют сборные Нидерландов и Аргентины — к слову, это первая определившаяся пара четвертьфиналистов. Игра пройдет в 9 декабря в городе Лусаил на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Рекомендованная ставка: победа Нидерландов (3.45), ТБ 1.5 (1.45)

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Оранжевые волей жребия оказались в группе А, в компании с Катаром, Эквадором и Сенегалом. Европейская сборная показала то, что от нее ожидали — заняла первое место, не потерпев ни одного поражения. Команда набрала семь очков, на один балл обогнав Сенегал. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то нидерландцы наколотили пять голов в трех играх, и пропустили только один гол.

Подопечным Луи ван Гаала, впрочем, пришлось непросто. Первый матч группового этапа с Сенегалом был выигран со счетом 2:0, затем последовала ничья с Эквадором (1:1), и победа над Катаром (2:0).

В плей-офф мирового первенства оранжевые встречались со сборной США. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу европейской команды.

Факты и цифры:

Нидерланды не проигрывают в 16 последних матчах;

Нидерланды не проигрывают в 5 из 6 последних домашних матчей против Аргентины;

В последних 5 играх Нидерланды пропускают в среднем 0.40 гола за игру, и забивают, в среднем, по 1.80 гола за матч;

Нидерланды забивают в 16 последних матчах;

Нидерланды не пропускают в 3 последних матчах против этого соперника.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Аргентина начинала путь к четвертьфиналу с выступления в группе С. Вместе с подопечными Скалони в квартете оказались Польша (при определенных раскладах здесь могла бы быть Россия, впрочем. это другая история), Мексика и Саудовская Аравия. Аргентинцы набрали шесть очков, на два балла обогнав поляков и мексиканцев, и на три очка опередив Саудовскую Аравию. На групповом этапе Аргентина забила пять голов, и пропустила только два мяча.

Сборная Аргентины начала мундиаль с поражения от Саудовской Аравии (1:2), но затем южноамериканцы одержали две победы над Мексикой и Польшей (обе встречи закончились со счетом 2:0).

В плей-офф сборная Аргентины обыграла Австралию со счетом 2:1.

Факты и цифры:

В последних 5 играх Аргентина пропускает в среднем 0.60 гола за игру, и забивает по 2.40 гола за матч;

Аргентина не пропускает в 6 из 8 последних матчей;

Аргентина забивает в 11 последних матчах;

Аргентина не проигрывает в 29 из 30 последних матчей.

Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина

История противостояния команд насчитывает девять матчей, четыре из которых закончились победой Нидерландов, и одной викторией Аргентины. Остальные матчи были сведены к ничьей.

Нидерланды, на наш взгляд, ближе к выходу в полуфинал мирового первенства. Команда надежнее играет в обороне, и дисциплинированно выступает в атаке. Аргентина же полагается на своих звездных лидеров, что делает команду крайне нестабильной – южноамериканцы играют ярко лишь отрезками. Что касается голов, забитых в матче, то вероятно, их будет немного. Поставим на победу оранжевых с минимальным отрывом в счете.

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