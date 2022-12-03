Президент «ПСЖ» о зимних трансферах: «Нам никто не нужен, мы должны сохранить состав. Мы обрели командный дух, у нас все хорошо»
Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможных трансферах новичков зимой.
«Посмотрим, но я так не думаю. Нам никто не нужен. Мы должны сохранить тот же состав. Я думаю, что мы обрели командный дух и что у нас все хорошо.
[Гальтье и Кампуш] ни о чем не просили, потому что понимают. Мы разговариваем. Я очень уважаю тренера, я очень ценю его, потому что у него очень хорошие человеческие ценности. Он очень хороший тренер», – сказал Нассер Аль-Хелайфи L’Equipe.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии