Президент «ПСЖ» о зимних трансферах: «Нам никто не нужен, мы должны сохранить состав. Мы обрели командный дух, у нас все хорошо»

Президент ответил на вопрос о возможных трансферах новичков зимой.

«Посмотрим, но я так не думаю. Нам никто не нужен. Мы должны сохранить тот же состав. Я думаю, что мы обрели командный дух и что у нас все хорошо.

[Гальтье и Кампуш] ни о чем не просили, потому что понимают. Мы разговариваем. Я очень уважаю тренера, я очень ценю его, потому что у него очень хорошие человеческие ценности. Он очень хороший тренер», – сказал Нассер Аль-Хелайфи L’Equipe.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ