Эрлинг Холанд: «Когда мяч у Де Брюйне, я должен быть в нужном месте и в нужное время, чтобы получить точный кросс»

рассказал о важности командного взаимодействия.

«Для меня нет большей радости, чем бежать по полю, как сумасшедший, празднуя гол.

Я знаю, что когда мяч у , я должен быть на противоположной стороне [поля] в нужном месте и в нужное время, чтобы он мог сделать точный кросс на меня.

Можно тренироваться, чтобы предвидеть, что будут делать товарищи по команде, и знать, что делать самому, когда они владеют мячом на определенном участке поля.

Это немного зависит и от меня. Я тренирую это, но в то же время это еще и инстинкт, с которым я родился», – отметил форвард и сборной Норвегии.

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