Экс-вратарь «Ростова» Радич не считает вылет Сербии провалом: «Мимо плей-офф мог пролететь кто угодно, кроме Бразилии»

оценил вылет сборной Сербии с по итогам группового этапа.

«Мы много ждали от этого чемпионата мира. Разочарование есть. Основная причина произошедшего – плохая и неорганизованная игра в обороне. Нельзя пропускать восемь мячей за три игры. Причем наш вратарь стал одним из лучших игроков команды.

Ребята бились, боролись, переживали. Но игра в обороне помешала показать результат. Наши защитники играют не в лучших командах и не на самом высоком уровне. Но все равно они точно могут действовать лучше.

Я не могу назвать выступлении провалом. Посмотрите, обыграл Бразилию. У Швейцарии тоже отличная команда. У нас была плюс-минус ровная группа. Мимо плей-офф мог пролететь кто угодно, кроме . Мы поучаствовали в финальной части – это уже хорошо.

Не знаю, уйдет ли главный тренер. Цель сборной была попасть в плей-офф, она не выполнена. Хотя тренер многое сделал – попал в финальную часть, создал атмосферу, ребята ему доверяют. Не знаю, что его ждет в будущем», – сказал бывший вратарь «Ростова».

Сербия очень расстроила. Перевернуть 2 игры, забить 5 и набрать 1 очко – ну как так можно?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ