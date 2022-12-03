Вратарь Швейцарии Кобель о 3:2 с Сербией: «Круто, что отыгрались с 1:2 и победили. Гордимся выходом в плей-офф»
Грегор Кобель оценил победу сборной Швейцарии над Сербией (3:2) и выход в плей-офф ЧМ-2022.
«Мы очень гордимся итоговым результатом. Игра была непростой, но мы смогли показать свой футбол, прошли в плей-офф.
Сербия – опытная команда, с характером. Круто, что мы смогли отыграться с 1:2 и выиграть матч», — сказал вратарь сборной Швейцарии.
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