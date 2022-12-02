Вальверде про 2:0 с Ганой и вылет Уругвая с ЧМ: «Не хватило гола. Мы выиграли, но в прошлых матчах не сделали то, что должны были»
Федерико Вальверде высказался после победы над Ганой (2:0) и вылета с ЧМ-2022.
– Что скажете болельщикам?
– Спасибо за поддержку. Очень грустно. У нас очень сильная команд: тренеры, игроки. Наши родные очень помогали и поддерживали. Нам очень грустно, что не смогли принести счастье стране.
– Что-то скажете про судью?
– Ничего
– Бились до конца, но забить не получилось….
– Не хватило всего одного гола. Очень грустно. Мы выиграли, как и должны были. Но в прошлых матчах не сделали то, что должны были, – передает слова полузащитника сборной Уругвая корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
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