Вальверде про 2:0 с Ганой и вылет Уругвая с ЧМ: «Не хватило гола. Мы выиграли, но в прошлых матчах не сделали то, что должны были»

высказался после победы над Ганой (2:0) и вылета с .

– Что скажете болельщикам?

– Спасибо за поддержку. Очень грустно. У нас очень сильная команд: тренеры, игроки. Наши родные очень помогали и поддерживали. Нам очень грустно, что не смогли принести счастье стране.

– Что-то скажете про судью?

– Ничего

– Бились до конца, но забить не получилось….

– Не хватило всего одного гола. Очень грустно. Мы выиграли, как и должны были. Но в прошлых матчах не сделали то, что должны были, – передает слова полузащитника сборной корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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