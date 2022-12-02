Айю не реализовал пенальти в игре с Уругваем – Рочет отразил удар. В 2010-м Гана также не забила с точки

Сборная Ганы не реализовала пенальти в матче против .

Команды встречаются (0:1, первый тайм) в третьем туре группового этапа турнира.

На 18-й минуте главный арбитр игры Даниэль Зиберт после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота уругвайской команды за нарушение вратаря против Мохаммеда Кудуса.

Однако Андре Айю не реализовал 11-метровый. Рочет парировал удар 32-летнего полузащитника.

В 2010 году в матче 1/4 финала ЧМ Гана также не забила пенальти в ворота Уругвая в концовке дополнительного времени. Игра завершилась вничью и перешла в серию пенальти, которую выиграли уругвайцы.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры Гана – Уругвай.

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