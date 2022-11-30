«Зенит» не сыграет на турнире клубов РПЛ в Абу-Даби зимой
«Зенит» не выступит в товарищеском предсезонном турнире в ОАЭ.
С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов Мир РПЛ. Предварительно свое участие в нем подтвердили «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».
Однако в среду генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет участвовать в турнире.
В РПЛ сообщили, что в случае отказов клубов будут рассмотрены другие кандидаты на участие, отметив, что турнир пользуется высоким спросом.
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