«Зенит» не сыграет на турнире клубов РПЛ в Абу-Даби зимой

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Александр Медведев Краснодар Р-Спорт Футбол

«Зенит» не выступит в товарищеском предсезонном турнире в ОАЭ.

С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов Мир РПЛ. Предварительно свое участие в нем подтвердили «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

Однако в среду генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет участвовать в турнире.

В РПЛ сообщили, что в случае отказов клубов будут рассмотрены другие кандидаты на участие, отметив, что турнир пользуется высоким спросом.

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