«Зенит» не сыграет на турнире клубов РПЛ в Абу-Даби зимой

«Зенит» не выступит в товарищеском предсезонном турнире в ОАЭ.

С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов Мир . Предварительно свое участие в нем подтвердили , , и .

Однако в среду генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет участвовать в турнире.

В РПЛ сообщили, что в случае отказов клубов будут рассмотрены другие кандидаты на участие, отметив, что турнир пользуется высоким спросом.