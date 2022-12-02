Педри: «Я следил за счетом и знал, что Испания вылетает, что надо забивать. Но мы не смогли – и не из-за усталости»
Хавбек сборной Испании Педри подвел итоги матча с Японией (1:2) на ЧМ-2022.
«Япония играет с высокой интенсивностью. Нам приходилось быстрее работать с мячом, и вот результат.
Я лично следил за счетом (вероятно, имеется в виду ход матча Германии с Коста-Рикой – прим. Sports.ru) и знал, что мы вылетаем, что нужно забивать. Но нам не удалось этого сделать.
В каждом матче возникали какие-то проблемы. В том числе против Германии. Нам нужно было выиграть, но мы не смогли. И дело не в усталости. Япония выставила массированную оборону и играла с высокой интенсивностью. Дело тут не в недостатке свежести», – сказал Педри.
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