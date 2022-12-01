Япония — Испания — 2:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 01.12.2022

В заключительном туре групповой стадии квартета Е сыграли Япония и Испания. Матч прошел на стадионе Халифа в Дохе. Япония одержала волевую победу со счетом 2:1 и заняла первое место в группе. Счет в матче открыл Альваро Мората. Во втором тайме дважды забили японцы. Голы на счету Рицу Доана и Ао Танаки.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Команды стартовали достаточно пассивно в атаке. Первые семь минут мяч в основном находился в центре поля. Испания контролировала мяч, но без акцентированных ударов. Темп игры взорвали японцы. Команде удалось отобрать мяч у штрафной Испании. Момент завершился ударом Ито в ближний угол ворот.

На 12 минуте Испания вышла вперед. После затяжной атаки с переводом мяча с фланга на фланг, Аспиликуэта навесил в центр вратарской, где первым на мяче оказался Мората. После гола Испания продолжила контролировать мяч.

Гол сборной Испании успокоил игру. Япония старалась убегать в контратаки, но до опасных моментов дело не дошло. Единственное, чем отметились игроки японской команды – набор желтых карточек. Предупреждения получили три из четырех защитников.

Япония вышла на второй тайм намного злее. Японцы с первых минут побежали в прессинг, что привело к голу на 48 минуте. Доан получил мяч на границе штрафной площади и дальним ударом отправил мяч в сетку ворот. А на 51 минуте Танака вывел Японию вперед. Арбитр после длительного просмотра засчитал гол, так как были подозрения в выходе мяча за лицевую линию. Испания впервые на турнире оказалась в роли отыгрывающейся.

Во втором тайме у Японии стали проходить быстрые контратаки. Испания старалась погасить темп игры, взяв мяч под контроль. После 70-й минуты Испания стала играть быстрее. Это не принесло плодов. До 80 минуты Япония спокойно разрушала атаки испанской команды. На 90-й минуте Испании удалась атака по центру штрафной, которая завершилась ударом Ольмо, но счет на табло остался без изменений.

Видеообзор матча Япония – Испания