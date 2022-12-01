Кержаков может возглавить азербайджанский «Сабаил»
Александр Кержаков может возглавить клуб из Азербайджаа.
Экс-игрок сборной России может стать тренером «Сабаила», сообщает «Спорт-Экспресс».
«Сабаил» после 15 туров занимает восьмое место в чемпионате Азербайджана, набрав 10 очков.
Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Пари НН», из которого специалист ушел летом этого года. Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22.
До этого экс-форвард «Зенита» тренировал юношескую сборную России (2018-2020) и «Томь» (2020-2021).
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