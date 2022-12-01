Кержаков может возглавить азербайджанский «Сабаил»

может возглавить клуб из Азербайджаа.

Экс-игрок сборной России может стать тренером «Сабаила», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Сабаил» после 15 туров занимает восьмое место в чемпионате Азербайджана, набрав 10 очков.

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Пари НН», из которого специалист ушел летом этого года. Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице сезона-2021/22.

До этого экс-форвард «Зенита» тренировал юношескую сборную России (2018-2020) и «Томь» (2020-2021).

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