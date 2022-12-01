Пиоли получил премию имени Симони за фэйр-плей и представление позитивных ценностей футбола
Стефано Пиоли стал обладателем джентльменской премии.
Премия, которая вручается за представление ценностей фэйр-плей и позитивных ценностей футбола в Италии, названа в честь Луиджи Симони, экс-главного тренера «Интера», «Наполи» и «Торино», который скончался в мае 2020 года. Ее первым обладателем стал Клаудио Раньери.
Тренеры итальянской серии B проголосовали за присуждение премии за прошедший сезон главному тренеру «Милана».
«Стефано Пиоли сочетает в себе трудолюбие и честной отношение к игре», – пояснил президент Серии В Мауро Балата.
Чемпионство «Милана» в сезоне-2021/22 стало первым трофеем в тренерской карьере Пиоли. В честь этого события он сделал татуировку с символом скудетто на руке.
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