«Милан» впервые за 9 лет сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

«Милан» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14.

Команда тренера пробилась в 1/8 финала, заняв второе место в группе E.

В последний раз «россонери» играли в плей-офф ЛЧ в 2014 году. Тогда итальянский клуб в первом же раунде уступил (0:1, 1:4).

После этого больше не выходил в Лигу чемпионов вплоть до прошлого сезона. В розыгрыше-2021/22 команда не смогла преодолеть групповой этап.