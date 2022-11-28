ЧМ 2022: Камерун — Бразилия прямая трансляция

Надежда умирает последней. Сборная Камеруна сохраняет теоретические шансы на плей-офф, но для этого нужно обыгрывать бразильцев с преимуществом хотя бы в два мяча, но даже при такой ситуации многое зависит от параллельного матча сборных Сербии и Швейцарии. Пентакампеоны в этом поединке могут просто готовиться к ⅛ финала. Матч сборных Камеруна и Бразилии пройдет 2 декабря на стадионе «Лусаил» в одноименном городе, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч! Страна» в 21:00.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Камерун — Бразилия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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