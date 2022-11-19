Коллина о полуавтоматическом определении офсайда на ЧМ: «Будет быстрее и точнее. Но окончательное решение за арбитром»

рассказал, что определение офсайдов на будет быстрее и точнее.

Полуавтоматическая система ВАР поможет принимать решения даже по самым сложным моментам быстрее, чем предыдущая система, а трехмерная анимация эпизода будет показана для болельщиков на стадионе и по телевидению.

Двенадцать камер на каждом стадионе будут отслеживать 29 точек на теле каждого игрока, а датчик внутри игрового мяча будет посылать данные в оперативный штаб ВАР 500 раз в секунду, что позволит с высокой точностью определить, когда был сделан пас.

«Это дает нам возможность быть быстрее и точнее в плане принятия решений об офсайдах.

Поясню, что «быстрее» не значит, что мы будем мгновенно определять офсайд. Это будет быстрее, чем сейчас, безусловно, но мы не можем получить ответ через секунду или в тот же момент.

Я хочу подчеркнуть одну вещь: окончательное решение всегда принимает арбитр. Видеоассистент судьи – на ВАР, главный арбитр – на поле», – сказал председатель судейского комитета на брифинге перед началом турнира.

Новая технология уже была опробована на двух турнирах и в тестовых матчах на всех стадионах, принимающих матчи чемпионата мира.

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