Быстров об отмене гола Гризманна: «Очередной трешак творится в мировом футболе»

возмутился отменой гола .

Французская сборная проиграла (0:1) в матче 3-го тура группового этапа . Гол 31-летнего форварда на 98-й минуте был отменен из-за офсайда.

«Пипец, ребята, очередной трешак творится в мировом футболе Ну, очевидно же, что Гризманн находится в офсайде и не принимает участия в атаке.

Защитник вообще спокойно мог выбить куда угодно, но делает голевой пас Гризманну – и это уже другой эпизод.

Как вот буквально недавно в Лиге чемпионов Мбаппе забивает гол, находясь в офсайде – защитник катился типа в подкате и чуть-чуть тронул мяч… Ну и как бы судьи трактовали это уже как другой момент», – написал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».

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