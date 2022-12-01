Аргентина вышла в плей-офф ЧМ в 5-й раз подряд

в XXI веке вышла из группы на пяти ЧМ из шести.

Команда Лионеля Скалони сегодня обыграла Польшу (2:0) и заняла первое место в группе С на .

В последний раз южноамериканцы не попадали в плей-офф в 2002 году – тогда они стали третьими в квартете со Швецией, Англией и Нигерией. С тех пор Аргентина вышла в 1/8 финала в пятый раз подряд и сыграет там с Австралией.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ