«Оренбург» намерен выкупить 21-летнего хавбека Оганесяна у «Спартака»
«Оренбург» хочет выкупить полузащитника Степана Оганесяна у «Спартака».
Об этом рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.
«Сейчас у нас отпуск, когда выйдем из него, будем общаться с президентом клуба, послушаем, что он скажет.
Если у нас будет возможность выкупить Оганесяна зимой, то будем это делать. Если нет, то летом точно будем общаться со «Спартаком» по поводу Оганесяна. Мы бы хотели видеть его у себя на постоянной основе», – сказал Андреев.
В текущем сезоне Мир РПЛ 21-летний футболист провел 11 матчей за «Оренбург», где играет на правах аренды, и отдал 1 голевую передачу. Его статистику можно найти здесь.
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