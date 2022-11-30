«Оренбург» намерен выкупить 21-летнего хавбека Оганесяна у «Спартака»

«Оренбург» хочет выкупить полузащитника у .

Об этом рассказал спортивный директор клуба .

«Сейчас у нас отпуск, когда выйдем из него, будем общаться с президентом клуба, послушаем, что он скажет.

Если у нас будет возможность выкупить Оганесяна зимой, то будем это делать. Если нет, то летом точно будем общаться со «Спартаком» по поводу Оганесяна. Мы бы хотели видеть его у себя на постоянной основе», – сказал Андреев.

В текущем сезоне Мир 21-летний футболист провел 11 матчей за , где играет на правах аренды, и отдал 1 голевую передачу. Его статистику можно найти здесь.