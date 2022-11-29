«Спартак» ищет центрального защитника в Бразилии (Metaratings)

намерен подписать центрального защитника зимой.

Красно-белые ищут усиления в основном в Бразилии, полагая, что именно на рынке этой страны есть варианты с оптимальным соотношением цены и качества, сообщает Metaratings.

По данным источника, укрепление центра обороны – приоритетная цель «Спартака» на ближайшее трансферное окно.

В клубе считают, что новый игрок позволит по необходимости перестраиваться на игру в три центральных защитника.