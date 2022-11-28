Дочери Энрике, умершей от рака, в день игры с Германией могло бы исполниться 13 лет: «Особенный день. Она каждый день рядом»

после матча с Германией вспомнил о дочери, которая умерла в 2019 году.

Ксана на протяжении пяти месяцев боролась с остеосаркомой — раком костей. Она умерла в августе 2019 года.

В день матча между сборными и ей могло бы исполниться 13 лет.

«Для меня это был особенный день. Несомненно, он был таким и для моей семьи, но мы уже давно стараемся проживать это естественно. Очевидно, физически наша дочь больше не с нами, но она рядом каждый день. Мы смеемся и думаем о том, как бы она себя повела в той или иной ситуации.

Так работает жизнь. Не только прекрасные события и счастья, но еще и такие моменты, с которыми нужно справляться», – сказал Энрике после игры 2-го тура группового этапа , которая закончилась со счетом 1:1.