Дочери Энрике, умершей от рака, в день игры с Германией могло бы исполниться 13 лет: «Особенный день. Она каждый день рядом»
Луис Энрике после матча с Германией вспомнил о дочери, которая умерла в 2019 году.
Ксана на протяжении пяти месяцев боролась с остеосаркомой — раком костей. Она умерла в августе 2019 года.
В день матча между сборными Испании и Германии ей могло бы исполниться 13 лет.
«Для меня это был особенный день. Несомненно, он был таким и для моей семьи, но мы уже давно стараемся проживать это естественно. Очевидно, физически наша дочь больше не с нами, но она рядом каждый день. Мы смеемся и думаем о том, как бы она себя повела в той или иной ситуации.
Так работает жизнь. Не только прекрасные события и счастья, но еще и такие моменты, с которыми нужно справляться», – сказал Энрике после игры 2-го тура группового этапа ЧМ-2022, которая закончилась со счетом 1:1.
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