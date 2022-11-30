хочет уйти из , чтобы перезагрузить карьеру.

Как пишет The Athletic, полузащитник не намерен продлевать контракт с лондонским клубом, который действует до лета 2025 года. Он хочет уйти в другую команду.

Отмечается, что Пулишич счастлив в «Челси». У него нет проблем ни с клубом, ни с болельщиками. Кристиану нравится Лондон, а в команде у него много друзей. Желание американца сменить клуб связано с ощущением, что развитие его карьеры остановилось.

У «Челси» будет два трансферных окна, чтобы решить вопрос о будущем Пулишича. Чтобы отбить значительную часть от суммы трансфера хавбека из «Боруссии», лондонцам придется продать его либо зимой, либо летом 2023 года.

«Челси» просит за Пулишича около 35 млн фунтов (около 40 млн евро).

Сообщалось, что вариант с арендой игрока интересен «Манчестер Юнайтед». Однако, по данным The Athletic, Пулишич не хочет в аренду – ему интересен лишь полноценный трансфер.

В этом сезоне 24-летний вингер забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «синих». Вчера он забил победный гол в матче с Ираном (1:0). Благодаря этой победе его команда вышла в 1/8 финала ЧМ-2022.

Полную статистику Пулишича можно изучить здесь.

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