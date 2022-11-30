Пулишича увезли в больницу после матча с Ираном. Он получил травму живота и был заменен в перерыве

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Кристиан Пулишич после матча ЧМ-2022 с Ираном был доставлен в больницу.

Автор победного гола сборной США в матче группового этапа против Ирана (0:1) в первом тайме получил болезненный удар в живот.

Нападающий смог продолжить игру, но был заменен в перерыве, после чего его доставили в больницу на обследование.

Ауч, Пулишич вывел США в плей-офф ценой травмы. Обещает вернуться к 1/8 против Нидерландов

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