«Катар — страна, созданная с нуля. А Россия – это Достоевский и Менделеев». Журналист Палмери о ЧМ-2022 и 2018

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Танкреди Палмери высказался о чемпионатах мира в 2022 и 2018 годах.

«Россия — это Россия. Она всегда существовала, но при этом не приветствовала мир по-настоящему. Катар — новинка, страна, созданная с нуля.

Россия — это Достоевский, Менделеев и другие выдающиеся личности, это разнообразная культура, поэтому эти турниры даже нельзя сравнивать», — сказал известный итальянский журналист.

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