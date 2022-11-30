Кутепов о том, нравится ли ему игра «Спартака»: «Не смотрю матчи красно-белых»
Экс-игрок «Спартака» Илья Кутепов заявил, что не смотрит матчи красно-белых.
— Вам нравится, как играет нынешний «Спартак»?
— Не могу сказать, так как не смотрю матчи «Спартака».
— Пропущенное вами из-за травмы дерби «Спартака» против «Торпедо» (1:0) в конце октября тоже не смотрели?
— Не смотрел.
— Из принципа?
— Нет. Просто у меня тренировка была в тот момент.
— Даже во время матча своей команды, в котором не играете?
— Да, даже во время матча. Я трачу время на то, чтобы использовать его с пользой для себя, – сказал защитник «Торпедо».
Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год, покинув клуб минувшим летом свободным агентом.
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