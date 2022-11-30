Кутепов о том, нравится ли ему игра «Спартака»: «Не смотрю матчи красно-белых»

Экс-игрок заявил, что не смотрит матчи красно-белых.

— Вам нравится, как играет нынешний «Спартак»?

— Не могу сказать, так как не смотрю матчи «Спартака».

— Пропущенное вами из-за травмы дерби «Спартака» против «Торпедо» (1:0) в конце октября тоже не смотрели?

— Не смотрел.

— Из принципа?

— Нет. Просто у меня тренировка была в тот момент.

— Даже во время матча своей команды, в котором не играете?

— Да, даже во время матча. Я трачу время на то, чтобы использовать его с пользой для себя, – сказал защитник «Торпедо».

Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год, покинув клуб минувшим летом свободным агентом.