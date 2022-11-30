Тренер Уэльса о вылете: «Не нужно разочаровываться. Выход на ЧМ был невероятным достижением»
Главный тренер сборной Уэльса подвел итоги матча ЧМ-2022 с Англией (0:3).
«Думаю, в первом тайме мы играли здорово, я правда так думаю. Футболисты безупречно действовали в игре без мяча. В перерыве было сказано, что мы можем чуть прибавить, но в адрес наших игроков нельзя сказать ни одного плохого слова – сегодня они отдали себя без остатка.
Мы разочарованы вылетом из турнира, значит, так было суждено. Но, повторюсь, игра в первом тайме была великолепной.
Считаю, что не нужно разочаровываться, у нас есть фундамент на будущее. Мы попали на чемпионат мира, и для наших игроков это было невероятным достижением», – сказал Роб Пейдж.
Англия и США – в плей-офф, Иран остался в одном голе от 1/8 финала. Итоги группы В
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