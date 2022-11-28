обратился к со словами поддержки.

«Я не мог начать это открытое письмо по-другому: Неймар, ты просто нечто! Великий!

Уверен, что большинство бразильцев восхищаются тобой и любят тебя так же, как и я. Благодаря твоему таланту весь мир восхищается тобой. И именно поэтому тебе приходится сталкиваться с таким количеством зависти и подлости, вплоть до того, что твоей травме радуются. Что это за мир? Куда мы катимся? Какой пример подаем нашей молодежи? Всегда найдутся люди, выступающие против этого, но печально видеть, что общество идет по пути нетерпимости, а подобные высказывания становятся нормой.

Именно поэтому сегодня я говорю тебе: возвращайся сильнее, умнее, голоднее до побед! Добро, которое ты делаешь на поле и за его пределами, намного больше, чем чужая зависть. Ни на секунду не забывай пройденный путь, который сделал тебя легендой мирового футбола. Бразилия любит тебя! Настоящим болельщикам нужны твои голы, дриблинг, смелость и радость!

Не обращай внимания на трусов и завистников, сосредоточься на любви, и пусть ненависть станет лишь топливом.

Я прошу всех, кто прочитал, послать поддержку и позитив нашей сборной, Неймару, Данило и остальным игрокам», – написал экс-игрок сборной в социальных сетях.

В матче против сборной (2:0) Неймар получил травму и пропустит оставшиеся матчи группового этапа.