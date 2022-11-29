Тите считает Каземиро лучшим опорником в мире: «Согласен с Неймаром»

согласился с Неймаром, назвавшим Каземиро лучшим опорником в мире.

«Обычно я уважаю чужие мнения и не комментирую их, но сегодня позволю себе это сделать. Я согласен с Неймаром [насчет Каземиро].

Это игрок, который работает в центре поля, и когда игра позволяет, он становится элементом неожиданности, включающимся из глубины.

Неймар? [Без него] система будет сохранена. Первый матч без Неймара? Вы выбрали Каземиро лучшим игроком матча [против Швейцарии].

У Неймара совершенно другой набор навыков. Он настоящий волшебник, может обходить то одного, то другого. Другие игроки не уступают ему по уровню, и я надеюсь, что они справятся.

Мы скучаем по Неймару, действительно скучаем, он очень креативен и много атакует. Но у нас есть игроки, способные воспользоваться своим шансом», – сказал главный тренер сборной .

«Каземиро – лучший полузащитник в мире уже давно». Неймар о партнере по сборной