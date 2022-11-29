Камавинга о роли запасного в «Реале»: «Не хочу играть ее всю жизнь. Я хотел бы играть в каждом матче, но нужно быть терпеливым»

Эдуардо Камавинга высказался о роли запасного в мадридском «Реале».

– Является ли этот статус запасного в клубе бременем?

– Конечно, я хотел бы играть в каждом матче. В «Реале» есть реальность: я конкурирую с хорошими игроками, они меня опережают. Я не могу сказать, что мне это нравится, потому что сидеть на скамейке запасных тоже не очень приятно. Нужно быть терпеливым.

– Подходит ли вам характеристика топ-запасного?

– Когда ты футболист, ты хочешь играть в каждом матче. Я не хочу сказать, что это раздражает, но нужно быть терпеливым. Я не хочу играть эту роль всю свою жизнь. Нужно понимать, что впереди меня много игроков. Я должен учиться у них, и тогда придет мое время, – сказал полузащитник.