Агент Смирнов: «Мы не можем устраивать геноцид по отношению к части своего населения. Крымские клубы должны играть в российских турнирах»

Антон Смирнов поддержал включение крымских команд в российские турниры.

«Моя позиция, что вне зависимости от мнения ФИФА и каких угодно конфедераций, Крым – это часть России, и крымские клубы должны играть в российских турнирах. Это не обсуждается, мы не можем устраивать геноцид по отношению к части своего населения.

В Крыму живет 2,5 млн человек, и здесь организованного футбола, относящегося к РФС, уже 8 лет не существует.

На мой взгляд, это неправильно. Мы должны перестать обращать внимание на позицию , , прочих конфедераций даже под страхом исключений. Это часть нашей страны, наше население. В первую очередь наше государство должно заботиться о своих жителях и интересах.

Наш интерес – это развивать свой футбол, чтобы Крым был такой же частью, как и любой другой регион, и участвовал на соревнованиях и на уровне детско-юношеского футбола, и на уровне профессионального. Ситуация, творящаяся на протяжении восьми лет, недопустима», – сказал спортивный юрист и агент.