Игрок «Вильярреала» Ефремов о ценах в Испании: «Продукты заметно подорожали, процентов на 15-30. Стараемся чаще ходить на рынок, там подешевле»

Российский защитник из академии «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал о ценах в Испании.

– В Испании сильно дорожает жизнь: продукты, коммуналка?

– Насчет коммуналки: по сравнению с летом мы платим чуть больше, но на удивление совсем ненамного. Не знаю, насколько больше или меньше стали употреблять газа, но огромной разницы в цене нет.

Продукты – да, подорожали заметно – процентов на 15-30. В магазинах теперь можно оставить большую сумму, поэтому стараемся чаще ходить на рынок, где овощи и фрукты подешевле, – сказал защитник молодежной сборной России и «Вильярреала С».