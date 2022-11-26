ЧМ 2022: Австралия — Дания прямая трансляция

Сборная Австралии понравилась своим характером в первых двух матчах, который помог ей обыграть крепкий Тунис. Для выхода в плей-офф соккеруз нужно прыгнуть выше головы и хотя бы добыть ничью в матче с датчанами, которые пока не впечатляют. Матч между сборными Австралии и Дании состоится 30 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Австралия — Дания на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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