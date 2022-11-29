считает, что Россия вышла бы из группы на .

– Из-за плотного графика удалось ли посмотреть матчи ЧМ?

– Да, удалось. Я посмотрел матч Аргентина – Саудовская Аравия, где Аргентина проиграла. Матч Испания – Германия смотрел. Болею за Хорватию, Аргентина импонирует. Второй матч Хорватии смотрел, первый пропустил.

– Какой для тебя самый запоминающийся ЧМ?

– Чемпионат мира в России, конечно. Запоминающийся был момент, как Акинфеев отбил мяч от Испании (пенальти в исполнении Яго Аспаса – прим.).

– На что бы мы претендовали, если бы все-таки приняли участие в Катаре?

– Из группы бы вышли. А дальше – как пойдет.

– По мнению Баринова, если бы мы поехали на мундиаль, мы бы были уставшие после первой половины . Как бы мы там уставшие играли?

– Каждый человек индивидуален. На чемпионат мира сил хватит. Я был бы счастлив оказаться на ЧМ, – сказал защитник .