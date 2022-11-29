Президент «ПСЖ»: «Катар чрезмерно осуждают. Гостеприимство – в нашей ДНК. Мы не идеальны, но стали лучше»

Президент «ПСЖ» высказался об отношении людей к Катару.

– Вы считаете, что мнение о Катаре не соответствует реальности?

– Мы не идеальны, мы допускали ошибки, как и все. Но мы стали лучше как нация и общество быстрее, чем кто-либо до нас.

Меня разочаровывает, что о Катаре говорят те, кто никогда там не был. Я не понимаю этого. Нужно приехать и увидеть все своими глазами: людей, культуру, инфраструктуру, ценности, скромность.

Все жители Катара гордятся, они рады принять у себя весь мир. Они открывают свои дома, сердца. Такова наша культура, это наши традиции, это катарцы. В нашей ДНК заложено гостеприимство. Мы готовы открыть сердца миру.

Да, наша культура отличается от европейской. Там не принято приглашать домой незнакомых людей, но наши двери всегда открыты. Во время этого чемпионата мира я много раз видел, как люди приглашали в гости незнакомцев, чтобы пообедать вместе. Это и есть катарский народ. Люди очень гордятся.

– В Катаре уважают права человека? Что вы можете ответить тем, кто предъявляет такие претензии?

– Повторюсь, мы не идеальны. Мы допускали ошибки, как и все остальные, но мы хорошие, очень приятные, гостеприимные люди. Мы заботимся о гостях. Не забывайте, что мы – небольшая страна, поэтому для нас очень важна дружба.

Кроме того, я считаю, что перед другими чемпионатами мира тоже были проблемы. Катар чрезмерно осуждают. Несмотря на это, мы сохраним хорошее расположение духа и будем смотреть в будущее с позитивом.

Я не участвовал в организации чемпионата мира и вообще с ним не связан. Но, как и все катарцы, сейчас я чувствую, что мы организуем турнир для мира. Дети, женщины, мужчины, молодые и пожилые люди, катарцы и граждане других стран стараются сделать так, чтобы турнир прошел успешно. Это заложено в нашей ДНК и культуре, – сказал Аль-Хелайфи.