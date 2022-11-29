Пепе вошел в топ-3 самых возрастных полевых игроков в истории ЧМ. Рекорд – у Милла

Защитник Пепе обновил рекорд сборной Португалии в матче с Уругваем на .

Футболист, представляющий , вышел на поле в 39 лет и 275 дней. Он самый возрастной полевой игрок на ЧМ в истории его национальной команды и входит в топ-3 с учетом всех команд.

Лишь два полевых игрока превосходят Пепе в этом отношении: Роже Милла играл за в 42 года и 39 дней на ЧМ-1994, сыграл в защите сборной Канады на ЧМ-2022 в 39 лет и 292 дня.

Подробно со статистикой Пепе можно ознакомиться здесь.

Роже Милла в 38 играл с любителями, но его вытащили на ЧМ-1990 – и он забил четыре! Это ли не волшебство?