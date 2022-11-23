Южная Корея — Гана: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче второго тура группового этапа в группе H на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Южной Кореи и Ганы. Поединок пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и начнется в 16.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Южная Корея – Гана

Во сколько матч Южная Корея – Гана

Стали известны стартовые составы команд.

Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су – Чжон У Ен, Квон Чхан Хун, Хван Ин Бом, Чжон Ву Ен – Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон.

Гана: Ати-Зиджи – Лэмпти, Амарти, Салису, Менса – Парти, Кудус, Абдул-Самед – Айю, Айю, Уильямс.

Помимо этих двух сборных, в группе H выступают национальные команды Португалии и Уругвая, которые сыграют в 22.00.