Южная Корея — Гана, 28.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
28 ноября на Чемпионате мира в Катаре пройдет матч 2-го тура в группе H между сборными Южной Кореи и Ганы. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Дохе и начнется в 16:00 по московскому времени.
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Сборная Южной Кореи
В первом туре группового этапа Чемпионата Южная Корея сыграла вничью с Уругваем — 0:0. Этот результат установил антирекорд Чемпионатов мира по сухим матчам в первом круге — до этого с таким счетом завершились еще три встречи. К примеру, на прошлом мировом первенстве в России нулевая ничья на всем групповом этапе была зафиксирована только один раз.
При этом матч Южной Кореи и Уругвая получился настолько скучным, что команды даже не нанесли ни одного удара в створ ворот — это еще один рекорд со знаком «минус» на мировых первенствах.
Впрочем, южнокорейцев можно похвалить за то, что они сдержали мощную атаку латиноамериканцев в лице Луиса Суареса, Эдинсона Кавани, Дарвина Нуньеса и Федерико Вальверде.
Так что ничейный результат можно занести команде Паулу Бенту в актив, и теперь азиатская команда вполне может побороться за выход из группы.
Конечно, многие ожидали большего от лидера корейской сборной Сон Хын Мина, но полузащитник английского «Тоттенхэма» на этот матч вышел в маске после перелома глазницы, полученного еще в матче Лиги Чемпионов против «Марселя». Вероятно, она ему сильно мешала, и кореец выглядел достаточно блекло.
В составе Южной Кореи есть игрок, который хорошо знаком российским болельщикам — Хван Им Бом, ранее выступавший за казанский «Рубин». Сейчас полузащитник выступает за греческий «Олимпиакос» и является основным игроком своей национальной команды.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Сборная Ганы
В первом для себя матче в Катаре Гана проиграла Португалии со счетом 2:3. При этом поражение можно назвать драматичным: до 65-й минуты на табло были унылые нули, но в оставшиеся 25 минут команды на двоих забили пять мячей. При этом ганцы вполне могли отыграться в компенсированное время, когда Иньяки Уильямс подкараулил ошибку вратаря португальцев Диогу Кошты, но очень не вовремя поскользнулся и не смог спасти свою команду поражения.
Это поражение сильно осложнило ганцам борьбу за выход в ⅛ финала. А как туда выходить африканцы знают — до мундиаля в Катаре одна из сильнейших сборных континента трижды выступала на мировых первенствах и в двух случаях выходила в плей-офф. В 2010 году Гана даже была близка к полуфиналу, но тогда ее остановил Уругвай.
Теперь для для решения задачи ганцам нужно обязательно обыгрывать Южную Корею. Помочь в этом в первую очередь должны главные звезды команды — Андре Айю из катарского «Аль-Садда», Мохаммед Кудус из амстердамского «Аякса» и все тот же Уильямс, представляющий испанский «Атлетик».
Прогноз на матч Южная Корея — Гана
Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:
|
Букмекерская контора
|
Победа Южной Кореи
|
Ничья
|
Победа Ганы
|
Лига Ставок
|
2.55
|
3.10
|
3.05
|
Fonbet
|
2.50
|
3.15
|
3.10
|
Winline
|
2.60
|
3.10
|
2.90
|
Pari
|
2.55
|
3.10
|
3.10
|
Марафон
|
2.49
|
3.12
|
3.12
Аналитики оценивают шансы команд примерно равными. Небольшое преимущество отдают представителям Азии, и, скорее всего, южнокорейцы как минимум не проиграют. Все-таки представители Азии славятся своей дисциплинированностью, и в матче, где нужно будет четко выполнять план на игру, они имеют хорошие шансы. Так что вполне можно взять ставку 1Х за 1.41.
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