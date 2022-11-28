Южная Корея — Гана, 28.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

28 ноября на Чемпионате мира в Катаре пройдет матч 2-го тура в группе H между сборными Южной Кореи и Ганы. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Дохе и начнется в 16:00 по московскому времени.

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В первом туре группового этапа Чемпионата Южная Корея сыграла вничью с Уругваем — 0:0. Этот результат установил антирекорд Чемпионатов мира по сухим матчам в первом круге — до этого с таким счетом завершились еще три встречи. К примеру, на прошлом мировом первенстве в России нулевая ничья на всем групповом этапе была зафиксирована только один раз.

При этом матч Южной Кореи и Уругвая получился настолько скучным, что команды даже не нанесли ни одного удара в створ ворот — это еще один рекорд со знаком «минус» на мировых первенствах.

Впрочем, южнокорейцев можно похвалить за то, что они сдержали мощную атаку латиноамериканцев в лице Луиса Суареса, Эдинсона Кавани, Дарвина Нуньеса и Федерико Вальверде.

Так что ничейный результат можно занести команде Паулу Бенту в актив, и теперь азиатская команда вполне может побороться за выход из группы.

Конечно, многие ожидали большего от лидера корейской сборной Сон Хын Мина, но полузащитник английского «Тоттенхэма» на этот матч вышел в маске после перелома глазницы, полученного еще в матче Лиги Чемпионов против «Марселя». Вероятно, она ему сильно мешала, и кореец выглядел достаточно блекло.

В составе Южной Кореи есть игрок, который хорошо знаком российским болельщикам — Хван Им Бом, ранее выступавший за казанский «Рубин». Сейчас полузащитник выступает за греческий «Олимпиакос» и является основным игроком своей национальной команды.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

В первом для себя матче в Катаре Гана проиграла Португалии со счетом 2:3. При этом поражение можно назвать драматичным: до 65-й минуты на табло были унылые нули, но в оставшиеся 25 минут команды на двоих забили пять мячей. При этом ганцы вполне могли отыграться в компенсированное время, когда Иньяки Уильямс подкараулил ошибку вратаря португальцев Диогу Кошты, но очень не вовремя поскользнулся и не смог спасти свою команду поражения.

Это поражение сильно осложнило ганцам борьбу за выход в ⅛ финала. А как туда выходить африканцы знают — до мундиаля в Катаре одна из сильнейших сборных континента трижды выступала на мировых первенствах и в двух случаях выходила в плей-офф. В 2010 году Гана даже была близка к полуфиналу, но тогда ее остановил Уругвай.

Теперь для для решения задачи ганцам нужно обязательно обыгрывать Южную Корею. Помочь в этом в первую очередь должны главные звезды команды — Андре Айю из катарского «Аль-Садда», Мохаммед Кудус из амстердамского «Аякса» и все тот же Уильямс, представляющий испанский «Атлетик».

Прогноз на матч Южная Корея — Гана

Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:

Букмекерская контора Победа Южной Кореи Ничья Победа Ганы Лига Ставок 2.55 3.10 3.05 Fonbet 2.50 3.15 3.10 Winline 2.60 3.10 2.90 Pari 2.55 3.10 3.10 Марафон 2.49 3.12 3.12

Аналитики оценивают шансы команд примерно равными. Небольшое преимущество отдают представителям Азии, и, скорее всего, южнокорейцы как минимум не проиграют. Все-таки представители Азии славятся своей дисциплинированностью, и в матче, где нужно будет четко выполнять план на игру, они имеют хорошие шансы. Так что вполне можно взять ставку 1Х за 1.41.

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