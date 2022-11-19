ЧМ 2022: Камерун — Сербия прямая трансляция

Сборные Камеруна и Сербии неудачники первого тура в группе G. В матче между собой им предстоит выяснить, у кого останутся шансы на продолжение борьбы на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Матч команд Камеруна и Сербии состоится 28 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 13:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 12:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Камерун — Сербия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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