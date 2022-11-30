Саудовская Аравия — Мексика, 30.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

30 ноября на Чемпионате мира в Катаре пройдет матч 3-го тура в группе B между сборными Саудовской Аравии и Мексики. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Рекомендуемая ставка: П2.

Саудовская Аравия уже преподнесла, пожалуй, главную сенсацию Чемпионата мира — в первом туре команда Эрве Ренара сумела обыграть Аргентину (2:1). При этом ни до игры и не тем более после первого тайма о таком исходе даже и подумать было нельзя — аргентинцы благодаря реализованному Лионелем Месси пенальти вышли вперед, а еще три гола латиноамериканцев не были засчитаны из-за офсайда.

Однако в перерыве французский специалист выдал в раздевалке такую мотивирующую речь, что саудиты в первые шесть минут второго тайма забили два мяча и сумели удержать победный счет.

В итоге ко второму матчу с Польшей Саудовская Аравия, которую до турнира особо не воспринимали всерьез, подошла лидером группы и полноправным кандидатом на выход в плей-офф.

Саудиты предложили сопернику агрессивный футбол с большим количеством единоборств и в итоге переиграли поляков по владению мячом (64%). Однако на этот раз удача от представителей Востока отвернулась: Саудовская Аравия уступила 0:2, хотя в первом тайме при счете 0:1 могла отыграться, но один из героев матча с аргентинцами Салем Аль-Досари не реализовал пенальти.

Перед заключительным туром Саудовская Аравия располагается на третьем месте в группе, уступая Аргентине по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная Мексика, которая привыкла на Чемпионатах мира выходить в плей-офф, на этот раз рискует ограничиться выступлением только на групповом этапе. Перед третьим матчем в группе команда Херардо Мартино занимает четвертое место, набрав всего одно очко.

Единственное очко мексиканцы набрали в первом туре, сыграв вничью с Польшей (0:0). Главным героем встречи стал голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа, отразивший пенальти в исполнении Роберта Левандовски.

Во втором матче мексиканцы более часа сдерживали атаку Аргентины, но все-таки гений Лионеля Месси сыграл решающую роль. Под занавес матча Мексика пропустила еще раз и потерпела первое поражение на турнире.

Также в матче с аргентинцами Мексика потеряла своего лидера — еще в первом тайме травму получил Андрес Гуардадо, который сыграл на своем пятом по счету Чемпионате мира.

Главная проблема Мексики — это атака: пока мексиканцы не забили ни одного мяча. Это серьезный вопрос, так как судьба выхода в плей-офф может зависеть от разницы забитых и пропущенных мячей.

В матче с Саудовской Аравии свое слово должен сказать Ирвинг Лосано — полузащитник итальянского «Наполи» проводит хороший сезон и наверняка хочет себя максимально ярко проявить и в Катаре.

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика

Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:

Букмекерская контора Победа Саудовской Аравии Ничья Победа Мексики Лига Ставок 5.20 4.20 1.63 Fonbet 5.40 4.30 1.58 Winline 5.40 4.20 1.60 Pari 5.00 4.40 1.65 Марафон 5.10 4.25 1.64

Мексиканцы и саудиты встречались друг с другом трижды и все матчи пришлись на Кубок конфедераций. Во всех встречах убедительные победы одерживали представители Центральной Америки, но последняя встреча датирована аж 1999 годом.

Впрочем, по классу футболисты Мексики все-таки превосходят Саудовскую Аравию и должны побеждать с разницей в два и более мячей. В случае победы Аргентины над Польшей в параллельном матче этого должно хватить мексиканцам для выхода в плей-офф. Так что можно брать ставку П2.

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