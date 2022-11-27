Де Рон об отсутствии России на ЧМ-2022: «Грустно и за Миранчука, и за всех игроков. Очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора»

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Мартен де Рон высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2022.

«Грустно ли мне, что Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России.

Это очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», – сказал полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от матчей плей-офф квалификации ЧМ-2022. 

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