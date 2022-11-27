Алаев о клубах РПЛ в еврокубках: «Теоретически нас могут вернуть в 2023-м. Никто не может дать прогноз»

Президент Мир РПЛ оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки.

— При составлении структуры календаря вы исходите из того, что в следующем сезоне наших клубов тоже не будет в Европе?

— Есть дедлайны по формированию календаря еврокубков. Окна ФИФА известны — март, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, мы не можем их не учитывать.

На данный момент мы члены УЕФА — да, отстранены от соревнований, но теоретически нас могут вернуть к соревнованиям в следующем году. Дедлайн этого решения — до начала мая следующего года.

Мы будем готовить два сценария календаря, и какой из них реализуем, зависит в том числе от взаимоотношений с .

— Как оцените вероятность возвращения к еврокубкам на сезон-2023/24?

— Мне кажется, никто не может дать прогноз. Но надо быть готовым к любому сценарию, – сказал .