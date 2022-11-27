Войчех Шченсны стал капитаном лишь у 5 игроков в Fantasy ЧМ перед вторым туром. Вратарь набрал 12 очков

В субботу, 26 ноября, сборная Франции обыграла Данию. Оба мяча забил Киллиан Мбаппе и набрал в Fantasy ЧМ 11 очков. Игравший следом, Лионель Месси смог оформить гол и голевую передачу, принеся Fantasy-игрокам 10 очков. Игроки, сделавшие их капитанами, получили удвоение набранных очков. Аргентинец снова возглавил список самых популярных капитанов, получив капитанскую повязку в 35,5% команд, в то время как Мбаппе выбрали в капитаны 16,92% игроков.

Вратарь сборной Польши Войчех Шченсны, отбивший в матче против Саудовской Аравии пенальти и совершивший несколько сейвов, набрал сразу 12 очков, повторив успех Тибо Куртуа из 1-го тура. Интересно, что польский вратарь был всего у 996 игроков, а вышел в старте у 654. Лишь 5 человек сделали Шченсны капитаном – это 0,04% от всех команд. Партнер Шченсы по сборной Польши Роберт Левандовски стал капитаном в 3,91% команд. Роберт забил и сделал голевую передачу, принеся в фэнтези 11 очков.

Третий по популярности капитан Харри Кейн (11,72%) вообще не отметился результативными действиями. Криштиану Роналду только предстоит провести свой матч против неуступчивого Уругваю, его сделали капитаном в своих командах 4% пользователей. Неймар же больше не сыграет в групповом этапе чемпионата, однако он остался капитаном у 4,72% игроков – вероятно, его просто забыли или не успели заменить. В качестве замены главной звезды бразильцев можно было выбрать другого игрока «пентакампеонов» – Ришарлисон попал в состав 2240 команд после 532 в первом туре и получил капитанскую повязку у 1,98% игроков.

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